6 июня в Оренбурге продолжаются дорожные работы

В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» 6 июня в дневное время выполняются работы на следующих участках:

пр. Автоматики (от пр. Победы до кольца ул. Гаранькина) — проводится укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия;

пр. Гагарина (от ул. Луговой до ул. Мира) –монтаж бортового камня;

ул. Лесозащитная (включая кольцевую развязку на ул. Мира до дома № 18 по ул. Лесозащитной) — проводится установка бортового камня;

ул. Кирова (от ул. 8 Марта до ул. Советской) — проводится установка бортового камня;

ул. 34-я Линия (от ул. 31-я Линия до ул. Мира) — проводится укладка выравнивающего слоя;

ул. Карачинская (от ул. Маршака до ул. Чехова) — проводится устройство тротуара;

ул. Никитина – идет устройство асфальтобетонного покрытия;

ул. Еловая от ул. Озеленителей до ул. Грибной – планировка проезжей части;

Также продолжается строительство пр. Северного от ул. Автомобилистов до ул. Театральной — проводится устройство тротуара, установка бортового камня, рекультивация земель.

Продолжается строительство ул. Саморядова (от ул. Поляничко до ул. Бр. Хусаиновых) — ведутся земляные работы и устройство ливневой канализации.

Выполняется строительство ул. Бр. Хусаиновых (от пр. Северного до ул. Саморядова) — ведется переустройство силового камня.

В зависимости от погодных условий график может меняться.