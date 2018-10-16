Представители крупнейших мировых брендов канцтоваров и офисной техники собрались на одной площадке, чтобы презентовать свои продукты. Schneider, Maped, Sonnen, Brabix, Bruno Visconti, Berlingo, Дом.ру – это их продукцией мы пишем, рисуем, согреваем и оснащаем офисы.

Приезд таких мастодонтов в Оренбург означает одно. IV Клиентская конференция Секретории – состоялась! На своей площадке она собрала порядка 200 гостей – предпринимателей, собственников и руководителей малого и среднего бизнеса, маркетологов и технических директоров.

Кстати, именно на ней список производителей пополнил еще один бренд – Секретория! Участникам конференции была презентована коллекция умных и функциональных предметов для дома и офиса Smart Unit. Идея, дизайн, упаковка и производство – результат почти года усилий специалистов нашей родной, оренбургской компании.

Президент ТПП Оренбургской области Олег Авдеев в своем выступлении отметил: «Секретория» – это драйвер оренбургской экономики. Компания постоянно развивается сама – и не жадничает делиться знаниями с другими».

Пожалуй, это – главная миссия современной «Секретории». Философия бренда, которой было пронизано все мероприятие.

«Наши партнеры – представители мировых лидеров в производстве канцтоваров, товаров для офиса и умных интернет-решений наглядно показали, по какому пути идет современный маркетинг, — говорит генеральный директор компании Татьяна Демина. – Сегодня маркетинг – это не привычный нам рассказ о преимуществах товара, а настоящий перформанс, wow-эффект, эмоции, которые рождают любовь и доверие к продукту».

Перформанса на мероприятии было достаточно. От импозантного ведущего – до розыгрыша роскошных кожаных кресел. Представители брендов сменяли на сцене друг друга – и каждое выступление было наглядным уроком по проведению презентации. Не непонятный рассказ про мощность лампочек – а световое шоу. Не демонстрация ежедневников – а советы по выживанию с их помощью в лесу. Этот урок продаж «не продавая» гости мероприятия наверняка применят в своей собственной практике. Так же, как вот уже 18 лет применяют отличные канцтовары, офисную технику, бытовую химию, корпоративные сувениры и многое-многое другое. То, за что так любят и ценят «Секреторию».