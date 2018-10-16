Александр Анащенко официально назначен Председателем Поволжского банка ПАО Сбербанк.

Александр Анащенко родился в 1971 году в Воронеже. Окончил Воронежский государственный педагогический университет по специальности «Математика и физика» и Воронежский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», имеет степень кандидата экономических наук.

Деятельность в Сбербанке Александр Анащенко начал в 1996 в Воронеже. В 2009 году возглавил Тамбовское отделение. С 2012 года занимал должность Председателя Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк. В 2016 году Александру Анащенко была объявлена благодарность президента РФ В.В. Путина за заслуги в развитии и совершенствовании банковской системы.