30 ноября в Оренбургском государственном университете в очередной раз состоялась Международная акция «Тест по истории Отечества». В ней приняли участие студенты университета и Оренбургского института путей сообщения — филиала СамГУПС. Она проводится по инициативе Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания РФ.

— В эту минуту по всей России и в 40 странах мира тысячи людей решили принять участие в акции, которая проходит под девизом «Каждый день горжусь Россией», — обратилась к участникам декан факультета гуманитарных и социальных наук Наталья Шебаршова.

Наталья Борисовна отметила, что, как показали социологические исследования, среди множества значимых событий в отечественной истории главным большинство россиян считают победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. А самые любимые праздники для подавляющего большинства — Новый год и, опять же, 9 Мая. Декан подчеркнула, как важно сегодня защитить объективную историю нашей победы и сохранить ее в памяти последующих поколений. Собравшиеся в ОГУ на международную акцию почтили память погибших воинов и мирных жителей минутой молчания.

Представитель молодежного парламента Оренбургской области Владислав Сагитов поблагодарил студентов за участие в тесте по истории и сообщил, что в этом году проверить свои знания решили около полумиллиона человек.

— Знание истории учит нас мудрости, рассудительности, воспитывает любовь к Родине. Понимание исторических процессов дает возможность иначе взглянуть на происходящие в мире события и повлиять на будущее нашей страны, — сказал он.

В тесте было 40 вопросов, охватывающих политические, военные и культурные события от Киевской Руси и царской России до современности. Несколько из них касались главных сражений и героев Великой Отечественной войны, а также международных отношений в разные периоды истории государства. Понадобились знания конституции, так как в этом году тест был приурочен к 25-летию действующего основного закона страны.

В аудитории, где проходил добровольный экзамен, была представлена выставка книг по истории Отечества и государственных наград.

Результаты теста его участники смогут узнать 5 декабря на официальной странице факультета гуманитарных и социальных наук Оренбургского государственного университета.