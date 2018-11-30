30 ноября состоялось заседание Совета старейшин при губернаторе Оренбургской области. Участие в мероприятии принял депутат Законодательного Собрания Надыр Ибрагимов. Основной вопрос – развитие АПК региона.

С докладом о состоянии и резервах отрасли выступил и.о. министра сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности Валерий Новоженин.

Агропромышленный комплекс – один из ведущих секторов экономики Оренбуржья. Общая площадь сельхозугодий составляет 10,8 млн га, по этому показателю регион занимает первое место в стране. На селе проживают 739 тыс. человек – 40% населения области, в сфере АПК трудятся 54,3 тысячи. Развитие агропромышленного комплекса ведется в рамках госпрограмм. Основные задачи – повышение конкурентоспособности сельхозпродукции, создание условий для устойчивого развития сельских территорий.

В сельхозпроизводстве занято 598 крупных и средних коллективных предприятий. В области насчитывается 5275 КФХ, более 305 личных подсобных хозяйств и 84 сельскохозяйственных потребительских кооператива.

Главным показателем состояния земледелия региона по-прежнему остается производство зерна – за 10 лет было получено около 26 млн тонн. 2017 год стал рекордным для земледельцев по урожайности за последние 39 лет.

Как отметил в своем выступлении Валерий Новоженин, за десять лет площадь озимых увеличена с 226 тыс. га до 639,8 тысячи. В ближайшие годы министерством совместно с муниципальными образованиями и сельхозтоваропроизводителями планируется увеличение площади озимых до 1 млн га. Среди перспективных направлений развития агропроизводства – мелиорация.