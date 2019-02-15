Вчера в Оренбургском госуниверситете начался региональный этап интеллектуальной олимпиады ПФО, которая проходит с 14 по 20 февраля.

В ней участвуют лучшие команды ОГУ (Института менеджмента и факультета экономики и управления), ОрГМУ, ОГПУ, ОГАУ, выигравшие в вузовском этапе олимпиады. Приветствовал участников главный арбитр соревнований проректор по социальной и воспитательной работе ОГУ Сергей Семенов. Он сообщил, что проект интеллектуальной олимпиады стал победителем конкурса «Новый общественный проект ПФО» в 2015 году на форуме «iВолга».

— С 2016 года она прочно вошла в студенческую среду, — подчеркнул проректор. — Каждый студент найдет в ней что-то свое и сможет развивать свои умения, навыки, чтобы в будущем стать конкурентоспособным специалистом.

В этот же день состоялись управленческие бои, представляющие собой экспресс- и классические поединки представителей команд. Участникам предлагали разыграть ситуации и решить проблемы, которые могут возникнуть в процессе работы: на затянувшемся совещании, при появлении в коллективе молодого руководителя и т. д. На экспресс-поединках двум участникам управленческих боев за 1 минуту предстояло построить диалог, который бы разрешил назревающий конфликт.

Игроки занимали места в импровизированном офисе и отстаивали свою позицию: одни дипломатично, другие напористо и даже агрессивно. Оценивали умение вести переговоры компетентные члены жюри, которыми стали представители Торгово-промышленной палаты Оренбургской области Наталья Жовнир, телеканала «Ю» — Павел Хорунжин, предприятия «Ростелеком» — Смбат Папоян, Института менеджмента ОГУ — Виктория Боброва и Игорь Корабейников. Побеждал тот, кто, по мнению профессионалов, грамотно строил речь, приводил убедительные аргументы, твердо стоял на своей позиции, был явным лидером в диалоге, но в то же время доброжелателен к оппоненту.

До 20 февраля на базе ОГУ состоится игра «Что? Где? Когда?», соревнования по программированию, робототехнике, а завершится интеллектуальная олимпиада парламентскими дебатами.

Победители регионального уровня представят Оренбургскую область на заключительном этапе в марте в городе Саранске.