Смертельное ДТП произошло на трассе Гай — Орск. 42-летний водитель грузовика «ЗИЛ-3724» не справился с управлением и допустил столкновение с самосвалом «Scania P8X400» и движущимся в попутном направлении кроссовером «Nissan Terrano», за рулем которого была 41-летняя жительница города Гай.

В результате ДТП женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и тяжелой степенью мозговой комы госпитализирована в орскую городскую больницу. Медикам не удалось спасти женщину, она скончалась из-за травм. По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264. Виновнику грозит до 5 лет лишения свободы.