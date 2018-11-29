В общественном транспорте Лондона запретят рекламу вредной пищи

В общественном транспорте Лондона с февраля 2019 года запретят рекламу нездоровой пищи.

Решение о запрете поддержал мэр Лондона Садик Хан, сообщает британская газета The Guardian.

В частности, будет запрещена реклама большинства сладких напитков, гамбургеров, шоколадных батончиков и соленых орехов.

Запрет коснется лондонскую транспортную сеть Transport for London, которая включает метрополитен, все виды наземного городского транспорта, водные маршруты London River Services и др. Сети быстрого питания смогут размещать в метро рекламу своих ресторанов только в том случае, если они популяризируют здоровые продукты питания, например, несалёные орехи, изюм и напитки без сахара.

Представители рекламной индустрии раскритиковали запрет рекламы фастфуда в транспорте, выразив мнение, что она может лишить сеть Transport for London десятков миллионов фунтов дохода, в то время как транспортная система столкнулась с финансовым кризисом.

Представитель одной из лондонских рекламных компаний подсчитал, что реклама нездоровой пищи сейчас приносит сети Transport for London до 35 млн фунтов стерлингов в год. Британская телевизионная индустрия также столкнулась с усилением ограничений на рекламу фастфуда. Глашатаи предупреждают, что это может сократить бюджет коммерческой телевизионной индустрии на 200 млн фунтов в год.

В октябре исследования общественного здравоохранения Лондона показали, что более 37 процентов детей в возрасте 10-11 лет имеют избыточный вес или страдают от ожирения.

Мэр Лондона назвал эту проблему «бомбой замедленного действия».

Впервые Садик Хан заявил о намерении ограничить рекламу продуктов с высоким количеством жира, сахара и соли в составе в мае текущего года. Окончательное решение о запрете рекламы вредной еды в транспорте было вынесено после общественного обсуждения этого вопроса с жителями Лондона, подавляющее большинство из которых поддержали запрет.

Такой запрет также планируется ввести и в других регионах Великобритании.

Запрета на рекламу фастфуда уже действуют в ряде других городов мира, в частности Амстердам запретил такую рекламу в общественном транспорте с начала текущего года.