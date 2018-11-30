В центре Бузулука собственник решил избавиться от проблемного старинного здания, в котором в поелсденее время размещался санаторий «Луч». Свои действия владелец подкрепляет документом с размытой формулировкой из Минкульта пятилетней давности. Сегодня в ведомстве к центрам исторических поселений отношение радикально противоположное, снос этих зданий запрещен. При установлении факта аварийности дом должны восстановить в изначальном виде. Через три дня после начала сноса администрация Бузулука в министерство никаких документов об аварийном состоянии здания не предоставила. После того, как ситуацию на контроль взяла область, техника остановилась.

30 ноября из министерства культуры и внешних связей Оренбургской области поступило сообщение об этом инциденте в Бузулуке:

«Здание на углу улиц Кирова и Отакара Яроша отнесено к исторически ценным градоформирующим объектам исторического поселения регионального значения «город Бузулук» и является частью его предмета охраны.

Предмет охраны, границы территории и требования к градостроительным регламентам на территории данного поселения утверждены постановлением Правительства Оренбургской области № 595-п от 19.08.2016 г. Снос ценных объектов в соответствии с установленными особыми регламентами запрещён. Исключение составляют ветхие и аварийные здания, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан, состояние которых может привести к обрушению. При этом предусматривается последующее восстановление зданий с сохранением исторического архитектурного решения.

Снос с Госорганом не согласовывался. В целом вопрос отнесен к полномочиям органов местного самоуправления.

В настоящее время министерство запросило у администрации города Бузулука документы по зданию, в частности, акт о признании строения аварийным.

Кроме того, в 2016 году были введены защитные зоны объектов культурного наследия, в связи с чем выдача разрешения на строительство на рассматриваемом участке в настоящее время невозможна.