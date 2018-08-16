Школа предпринимательства на базе Новотроицкого филиала МИСиС открывает регистрацию на четвертый поток. Программа реализуется при содействии Компании «Металлоинвест» и нацелена на тех, кто хочет открыть свое дело или вывести на новый уровень уже существующий бизнес.

Школа предпринимательства — это обновленная версия социальной программы Металлоинвеста «Школа начинающего предпринимателя», реализуемой в Новотроицке с 2012 года в рамках социально-экономического партнёрства Компании с Правительством Оренбургской области и администрацией города Новотроицка.

Основная цель Школы – сформировать благоприятные условия для развития предпринимательской инициативы. Для Новотроицка это уникальный проект, предоставляющий большие возможности для желающих учиться новому и реализовывать свои идеи. За время существования Школы ее участниками стали порядка ста человек, более тридцати из них разработали полноценные бизнес-проекты, часть из которых уже успешно реализуется.

Обучение в Школе бесплатное, длительность курса составляет 3 месяца. В программу обучения входят не только теоретические лекции, но и непосредственное общение с уже состоявшимися предпринимателями. В Школе преподают педагоги вуза, бизнес-тренеры НКО «Агентство социальных инвестиций и инноваций», эксперты и представители банков, пенсионного фонда, налоговых органов, МФЦ. Основная задача обучения – претворить идею соискателя в реально работающий и приносящий прибыль бизнес.

Чтобы стать участником программы и пройти обучение в Школе предпринимательства, необходимо зарегистрироваться онлайн nf.misis.ru/shkola-predprinimatelstva или обратиться по адресу: ул. Фрунзе, 8 (Новотроицкий филиал МИСиС). Контакты для получения справочной информации: 8 (961) 907-59 09. еmail: shb_nov@misis.ru