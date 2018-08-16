При содействии компании «Металлоинвест» на базе Лицея №1 г. Новотроицка открывается медиацентр «Like» для обучения подростков на бесплатной основе.

Медиацентр является проектом-победителем конкурса социально ориентированных проектов «Сделаем вместе», получившим грантовую поддержку Металлоинвеста.

Проект нацелен на обучение молодежи медийным профессиям корреспондента, телеведущего, фотографа, видео- и звукооператора, монтажера, сценариста, режиссера.

«Идея создания обучающего медиацентра является актуальной для нашего региона, где есть дефицит кадров для медиаиндустрии. Бесплатное обучение молодежи востребованным в сфере средств массовой информации профессиям будет способствовать этому, а также поможет многим ребятам приобрести полезные знания, умения и навыки, — рассказал руководитель проекта Даниил Губский. — Благодарим компанию «Металлоинвест» за поддержку. Приглашаем всех активных молодых людей на открытие центра и на обучение».

Центр призван стать площадкой для реализации творческих способностей юных новотройчан. В ходе обучения ребята обретут навыки подготовки сценариев, текстов статей и сюжетов, съемки на фото- и видеоаппаратуре, квадрокоптере, а также работы на монтажном оборудовании. Помимо учебных занятий в Центре предусматривается стажировка в редакциях местных СМИ в качестве корреспондентов, фото- и видеооператоров, телеведущих.

Торжественное открытие медиацентра «Like» состоится 16 августа в 12:00 в конференц-зале Лицея №1 на ул. Фрунзе, д.18. Любой подросток может подать заявку на обучение в Центре и получить полезный и интересный жизненный опыт.

«Сделаем вместе!» — грантовый конкурс социально ориентированных проектов, инициированный компанией «Металлоинвест» в 2016 году во всех городах присутствия. Основные направления программы – поддержка на грантовой основе проектов, направленных на повышение качества жизни в городе, расширение доступа жителей к образованию, культуре и спорту, развитие социального предпринимательства.