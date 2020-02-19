В Новотроицке стартовал грантовый конкурс «Сделаем вместе. Мой город»

В Новотроицке состоялось торжественное открытие общегородского грантового конкурса социальных проектов, пятый год подряд инициированного Металлоинвестом. В программу внесены изменения – расширено количество конкурсных номинаций, а общий грантовый фонд на воплощение проектных идей новотройчан Компания увеличила вдвое – до 3 млн рублей.

На презентации программы 2020 года в центре развития творчества детей и юношества собрались представители УК «Металлоинвест» и Уральской Стали, городской власти и общественности, бизнес-сообщества, конкурсанты прошлых лет, а также участники социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».

«В пятый раз мы запускаем конкурс в городах присутствия Компании. Приятно видеть, как в них меняется среда, активизируются и объединяются граждане, появляются новые проекты, которыми мы гордимся. Мы видим потенциал и это вдохновляет! Каждый раз мы стараемся удивить, заинтересовать потенциальных участников, предугадать их потребности и желания, — рассказала начальник управления внешних социальных программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест» Анастасия Савельева. – В этом году мы изменили концепцию конкурса. У нас новый состав участников и новые номинации. Планируется около десяти образовательных мероприятий, которые помогут участникам победить и осуществить свои проекты. И в этом им помогут не только консультанты тренинговой компании «ЕВМ», но и победители прошлых лет, которые в рамках «Народного университета» смогут поделиться опытом и идеями».

В ходе встречи были представлены результаты реализации грантовых проектов-победителей предыдущих финалов и оглашены условия участия в конкурсе и нововведения. Так, всем участникам будет оказана экспертная помощь, запланировано проведение публичных мероприятий, семинаров и вебинаров. Заявочная кампания уже открыта и продлится до 12 апреля на сайте: vmeste.ntr.city. До 20 мая экспертной комиссией будут определены и объявлены победители, проекты которых получат гранты Металлоинвеста и до конца ноября будут реализованы. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта для инициативных граждан составляет 50 тыс. рублей, для организаций – от 150 до 500 тыс. рублей.

В этом году определены 8 номинаций конкурса: