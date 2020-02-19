Оренбуржцы хранят во вкладах более 200 млрд рублей

Сумма вкладов населения Оренбургской области на 1 января 2020 года составила 207,2 млрд рублей. За прошлый год объем депозитов вырос на 8,1%, а за два последних года – на 19,3%. При этом большую часть средств (92%) оренбуржцы хранят в рублях. На валютные вклады приходится чуть более 16 млрд рублей.

Вклады остаются одним из наиболее популярных инструментов сбережения жителей области. Только за декабрь депозиты населения региона приросли на 3,4%. В то же время все больший интерес оренбуржцы проявляют к индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС).

По данным Московской биржи, по итогам 2019 года жители Оренбургской области открыли более 22,7 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов. Это в 2,7 раза больше, чем в 2018 году, и в 5,5 раза больше, чем в 2017 году. По количеству ИИС Оренбургская область находится на 22 месте в Российской Федерации и на 7 месте среди регионов Приволжского федерального округа.