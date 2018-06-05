4 июня в Новотроицке прошла церемония награждения победителей третьего общегородского грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!». Премиальный фонд, предоставленный Компанией для реализации лучших социальных инициатив, составил 1,5 млн рублей.

Среди 49 поданных на конкурс заявок – проекты в области гражданской культуры и местного самоуправления; развития городской среды и поддержки экологических проектов; сохранения культуры и народных традиций; поддержки образования, научного, культурного и технического творчества, спорта и здорового образа жизни; помощи социально-незащищенным слоям населения, а также патриотического и духовного воспитания.

«Третий год подряд в городах присутствия Металлоинвеста проводится конкурс социальных проектов. На электронный изменился формат подачи заявок. Значительно увеличилось количество заявителей. В этом году к участию присоединились эксперты федерального уровня. И они отметили достойный уровень проектов, высокое качество поданных заявок, — отметила руководитель проектов управления внешних социальных программ и нефинансовой отчетности УК «Металлоинвест» Марина Рассадина. – Впереди самый важный этап – реализация проектов-победителей. В течение этого этапа рядом с их авторами будут кураторы и эксперты, которые будут советовать и помогать в процессе их запуска. Для конкурсантов, чьи проекты не прошли в финал будет организовано обучение, чтобы свой потенциал они смогли реализовать в будущем».

В число победителей вошло 11 проектов, один из которых поступил от физического лица, 10 принадлежат юридическим лицам:

открытие молодежного медиацентра «Like» Даниила Губского,

открытие студии анимационных фильмов в школе №2 п. Аккермановка, как продолжение Музея кино – проекта, реализованного благодаря победе конкурсе «Сделаем вместе!» в 2016 году,

организация экстрим-квеста «Выжить в лесу» для школьных команд от Станции детского и юношеского туризма и экскурсий,

организация городского клуба велосипедного туризма «Серебряные спицы» на базе ДЮСШ-2,

создание образовательного комплекса «АРТ-инжиниринг» на базе Центра развития творчества детей и юношества,

создание Детско-юношеской школы радиоэлектронного конструирования на базе Станции юных техников,

открытие кружка «Занимательная робототехника» для воспитанников Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната,

проект «Пока едины, мы непобедимы» по организации мероприятий для социализации молодых людей с ОВЗ от местного отделения Всероссийского общества инвалидов,

проект «Возможность» по развитию спорта среди людей с ОВЗ от местного отделения Союза ветеранов спорта и инвалидов,

проект «Вещеворот» по организации вторичного комиссионного использования вещей для оказания помощи нуждающимся гражданам от АНО ТО «Талант и мастерство»,

проведение командных соревнований по сбору мусора «ЭкоЛогично!» на загрязненных территориях неорганизованных зон массового отдыха горожан от регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды».

«Наш проект будет реализован на базе музея «Не хлебом единым», который был создан, в том числе и за счет средств гранта Металлоинвеста, — рассказала руководитель проекта и музея Оксана Эмих. – Сегодня на базе музея действует видео-кружок, а новый проект — это дальнейшее развитие. Учащиеся 7-9 классов получат возможность научиться выпускать анимационные фильмы, работать с фотографиями, эскизами в специальных программах. На средства гранта в размере 150 тысяч рублей приобретем оборудование – два станка, учебную литературу, пригласим специалистов. Реализация проекта начнется с начала учебного года».

После окончания торжественной церемонии награждения, победители и участники конкурса приняли участие в обучающих семинарах, которые провела руководитель Федерального консультационного центра «Родные города» Эльвира Алейниченко.

«Здорово, что компания «Металлоинвест» проводит в своих городах присутствия подобный конкурс. Первый семинар предназначен для победителей. Мы поговорим о том, что им необходимо сделать, чтобы успешно реализовать свои проекты, — рассказала Эльвира Алейниченко. — Второй семинар мы посвятим работе над ошибками с теми заявителями, у которых пока не получилось стать победителями. Попробуем разобраться, что им необходимо доработать, чтобы получить шанс на реализацию проекта в следующем году».

Размер грантового фонда конкурса, проводимого в четырех городах присутствия Металлоинвеста, составил 6 млн рублей. Максимальная сумма гранта для инициативных граждан (групп) — 50 тыс. рублей, для юридических лиц – 150 тыс. рублей. Награждение победителей прошло во всех городах действия программы. Грантовые проекты будут реализованы до конца года.

«Сделаем вместе!» — общегородской грантовый конкурс социально-ориентированных проектов, инициированный компанией «Металлоинвест» во всех городах присутствия в 2016 году. Основные направления программы – поддержка на грантовой основе проектов, направленных на повышение качества жизни в городе, расширение доступа жителей к образованию, культуре и спорту, развитие социального предпринимательства.