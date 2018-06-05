«Поржал я, конечно. Со словами “Я есть Грут” пошел в автобус скорой помощи». Экстремала насквозь пробило деревом, его прозвали местным Халком.

Экстремала из Минска Ивана Красовского насквозь пробило деревом. Паратрайк мужчины потерял управление и рухнул в лесу. Белорус приземлился на сосну, одна из веток которой прошла через его плечо. Фото с торчащим из тела парапланериста бревном шокировали пользователей Сети, его уже прозвали «белорусским Халком». Несмотря на всю серьезность полученной травмы, мужчина не растерял самообладания и чувства юмора. К медикам он вышел со словами «Я есть Грут».

Иван Красовский авария 1 из 2

Иван отправился полетать на паратрайке 2 июня. В воздухе что-то пошло не так, машину закрутило, и она упала в лесу близ деревни Лошаны. Очевидец рассказал, как на его глазах экстремал потерял контроль над паратрайком: «Крутил красивые петли в воздухе, а потом крыло сложилось, он начал кружиться и падать».

Иван Красовский – известный в Белоруссии экстремал-парапланерист. Полетами он занимается 15 лет. В Турции прошел курсы выживания в небе. В его арсенале сложные трюки, повторить которые под силу единицам. Он один из немногих выполняет непрерывный цикл из мертвых петель.

В 19:39 по местному времени свидетель падения позвонил в МЧС и рассказал о случившемся. Прибывшая на место бригада спасателей нашла тяжелораненого Ивана. Его плечо пробило деревом. МЧСовцы оказали мужчине первую помощь и передали его медикам. Подробнее о своих злоключениях рассказал сам Иван.

— Я летел-летел и на какую-то сосну наделся… На елку, как в древности на колы сажали… Думаю, сейчас встану и пойду дальше, но что-то меня держит. Смотрю — полено в руке торчит с арбуз толщиной. Ну поржал я, конечно. Потом приехал одноклассник с МЧС, отпилили мне это бревно с одной стороны, с другой. Людей набежало. Я говорю: «Вырвите мне это бревно», но они отказались. Ну и я со словами «Я есть Грут» пошел в автобус скорой помощи.