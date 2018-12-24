К Всероссийской акции «Культурный след» подключились студенты и преподаватели Кыргызско-Российского Славянского университета – они голосуют за оренбургский проект «Памятник словарю Даля». К такому решению пришли участники трех круглых столов, прошедших в стенах Российского центра науки и культуры в Бишкеке.

Оренбуржцы – президент фонда «Евразия» Игорь Храмов и руководитель представительства Россотрудничества в Киргизской Республике Виктор Нефедов рассказали бишкекской молодежи о враче, лингвисте, лексикографе Владимире Ивановиче Дале – составителе «Словаря живого великорусского языка», восемь лет трудившемся в Оренбургском крае. Имя Даля – собирателя как славянских, так и тюркских слов, оказалось хорошо знакомо местным студентам. А всероссийское голосование продолжается на сайте kultsled.ru

В пятницу в Кыргызском государственном мемориальном доме-музее М.В. Фрунзе открылась выставка «Мгновения войны Юлиана Семёнова» и прошла презентация книги «Дипломатический агент». Совместный проект представительства Россотрудничества и Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» приурочен к 100-летию создания органов ВЧК Киргизии. Выставку, предоставленную Культурным фондом Юлиана Семенова, открыл руководитель Россотрудничества в Бишкеке Виктор Нефёдов. С удивительной судьбой «дипломатического агента» и первого посланника России в Кабуле Ивана Виткевича, с творчеством его «биографа» Юлиана Семёнова гостей познакомил президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов. На встречу пришли участники афганской войны, ветераны подразделения антитеррора «Альфа» Кыргызстана, дипломатические работники, историки, журналисты. Экспозиция работает в музее Фрунзе до конца февраля 2019 г.

Днем раньше оренбургская «Евразия» и Россотрудничество рассказывали в Национальной библиотеке Киргизской Республики им. Алыкула Осмонова о великих «оренбургских французах» – писателях-классиках Жозефе Кесселе и Морисе Дрюоне. В рамках юбилейного года обоих мэтров литературы во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Кыргызстане Микаэль Ру. Он выступил с проникновенной романтическо-исторической речью, напомнив собравшимся о совместном авторстве Дрюона и Кесселя в создании «марсельезы французского Сопротивления» – знаменитой «Песни партизан», написанной июльской ночью 1943 года. Многочисленным участникам встречи, некоторые из которых приехали даже из Ошской области Кыргызстана, были представлены «Сибирские ночи» и «Комиссар Смерть» Ж. Кесселя и биография обоих писателей, изданные Оренбургским книжным издательством им. Г.П. Донковцева. Игорь Храмов рассказал об истории поиска «Евразией» оренбургских корней Мориса Дрюона и об историческом визите писателя в Оренбург 15 лет назад.