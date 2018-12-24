На площадке перед домом №70 на улице Чкалова ежегодно шесть лет подряд открывается своя новогодняя елка. И в вечер праздничного открытия, и на протяжении всех январских каникул она объединяет не только жителей окрестных домов, но и их соседей со всего района.

Организуют этот праздник для горожан председатель городского Совета, депутат по избирательному округу №17 Ольга Березнева, её коллеги по Совету Михаил Иванов и Александр Попов, а также депутат Законодательного Собрания Александр Спиридонов.

— На протяжении последних лет мы стараемся приготовить для жителей округа каток и праздничную елку. Ведь в эти дни все ждут наступления Нового года, ждут чудес и праздника! – говорит председатель городского Совета Ольга Березнева. — Я желаю всем жителям Оренбурга в наступающем году уюта, тепла, здоровья и чтобы они ни в чем не нуждались!

Поздравить горожан с открытием праздничной площадки приехал и Глава Южного округа Артем Гузаревич.

— Невероятно приятно видеть счастливые детские лица, видеть, как люди приходят всей семьей на каток и проводят вместе время. Это самое главное, — уверен Артем Валентинович.

Задолго до начала праздничного открытия на катке вокруг праздничной елки появились первые горожане. А к тому моменту, как прозвучали слова «Елочка, гори!», на праздник собрались уже больше ста оренбуржцев.

Для участников новогоднего праздника приготовили небольшие сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки, праздничную программу в исполнении городских коллективов и яркий фейерверк. Но главным подарком к наступающему празднику маленькие гости все же назвали каток.

— В прошлом году было очень тепло, и каток залить не получилось. Мы ездили с бабушкой на автобусе в спортивный комплекс. А сегодня можно выйти из дома и кататься сколько хочешь, у нас этот каток из окна видно, — рассказывает юный Константин.