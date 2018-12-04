Уровень цен в декабре на строительные и отделочные материалы

Как? сделать недорогой ремонт; Какие? строительные и отделочные купить, чтобы сэкономить, но не причинить вред качеству; Сколько? потребуется средств на эти самые материалы… На все эти вопросы отвечает Стройландия, публикуя индекс цен — Индекс Стройландии.

Подводя итоги 2018 года посмотрим на уровень цен декабря.

Напомним, что индекс включает в себя строительные и отделочные материалы, необходимые для ремонта стандартной однокомнатной квартиры площадью 40 м.кв. и формируется на основе прайс-листа компании. В расчете участвуют цены на товары эконом класса для физических лиц без учета скидок.

Итак, декабрьская стоимость ремонта однокомнатной квартиры — 81 953 рублей, что составляет 2 049 рублей за 1 кв.м.

Для удобства покупателей стоимость стройматериалов делится на две части:

ванная комната — 22 943 руб.

материалы для кухни, коридора, комнаты — 59 520 руб.

Для сравнения в ноябре 2018 общая стоимость ремонта 1 кв. м. составила 2 048 рублей по индексу Динамика стоимости ремонта — 1 кв. м. за месяц составила +0,02%.

Какие же изменения происходили с индексом Стройландии в течение года?

Самый недорогой ремонт, судя по Индексу в июне 2018 года, можно было сделать за 78 713 рублей. Тогда минимальное значение индекс приобрёл в связи с расчётом в использовании для отделки стен не обоев, а колерованной краски, что позволило снизить стоимость на 3 228 рублей. А максимального значения Индекс достиг в декабре 2018 и показал 81 953 рубля.

Самым экономным ремонт в Стройландии по стандартному расчёту индекса был в августе 2018 — 80 399 рублей. Разница между самым «дорогим» и самым «экономным» ремонтом за 2018 год составила 1 554 рубля рубля.

Но, при любом раскладе цен, самым выгодным остаётся ремонт для которого материалы приобретались в Интернет-магазине Стройландия.рф! Этот показатель был расчитан в июле 2018 и равнялся он 74 051 рублю.

Индекс Стройландии — это 82 артикула строительных и отделочных материалов. От ГКЛ, до ленты серпянки, от линолеума до потолочных светильников, от дверных откосов до электрощитка. В составе стандартного списка товаров для ванной 15 мешков гипсовой штукатурки, 18,6 м.кв керамической плитки, 15 м. кабеля ВВГ, 4 точечных светильника и ещё 25 наименований товаров. В списке товаров для ремонта комнаты, коридора и кухни 53 наименования, среди котрых 12 листов ГКЛ, 12 рулонов обоев, 3 дверных ламинированных полотна и 6 розеток. Индекс учитывает практически все товары для качественного ремонта, которые приходится применять на практике.

Все строительные материалы в Индексе Стройландии были разделены на две группы: основные (например, ванна, плитка, линолеум, двери и т.п.) и сопутствующие (например, клей, гвозди, уголки, плинтус и т.п.). Стоимость сопутствующих товаров занимает 36% от общей стоимости стройматериалов.

В условиях кризиса и падения доходов населения значение товаров под собственными торговыми марками (СТМ) увеличивается ещё больше. Покупатель давно уже голосует кошельком за более бюджетные СТМ, не уступающее по качеству известным брендам. И вот результат: в индексе Стройландии эти товары составляют 30% общей стоимости. Товар СТМ часто продается в сети с минимальной наценкой (поскольку клиент не платит за бренд) и попадает под категорию «Низкая Цена». Товары со статусом «Низкая цена» составляют 69% от общей стоимости стройматериалов.

В течение года Индекс Стройландии является не единственным инструментом экономии для покупателей. В магазинах компании, а их насчитывается 32 в двух федеральных округах, вот уже более 6 лет действует программа лояльности для покупателей. Все владельцы Клубной карты Стройландия получают бонусные баллы за покупки и могут использовать их для оплаты до 99% последующих покупок. Кроме того в течение года для владельцев карт проводятся скидочные акции и акции с повышенным начислением подарочных бонусов, что является весомым подспорьем для покупателей и экономит их средства.

Компания Стройландия всегда заботится об удобстве и выгоде своих покупателей и желает им приятных покупок!