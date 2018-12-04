4 декабря в 17:00 в АртХаус Клубе областной научной библиотеки им.Н.К. Крупской пройдёт показ и обсуждение фильма классика японской и мировой кинорежиссуры Ясудзиро Одзу «Токийская повесть» (16+).

По результатам глобального опроса кинокритиков, проведённого британским изданием Sight & Sound, «Токийская повесть» вошла в тройку величайших фильмов в истории кинематографа.

Вход свободный.

Сюжет фильма.

Престарелые супруги Сюкиси (Тисю Рю) и Томи (Тиэко Хигасияма) отправляются из южного Ономити в далёкий Токио, в гости к своим детям. Те проявляют показную радость, но слишком заняты работой и повседневными делами, чтобы уделить им внимание. Наконец стариков спроваживают в находящийся поблизости морской курорт Атами. Наиболее тепло и радушно к пожилым супругам относятся не трое их детей и даже не внуки, а Норико (Сэцуко Хара), вдова их погибшего на войне сына.

В фильме разочарование, горечь и утраты показаны как неизбежные спутники старения, однако последние кадры оставляют просветлённое чувство: хотя старик Сюкиси сидит в опустевшем доме совсем один, по улице едет автобус, с реки гудит пароход — жизнь идёт своим чередом.