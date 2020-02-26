Не поделили парня:19-летняя мать порезала подругу

Дамы не поделили парня. Слово за слово, 19-летняя мамаша схватила кухонный нож и ударила им свою соперницу 30-ти лет.

Оренбургским районным судом вынесен приговор в отношении 19-летней жительницы Оренбургского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. з ч.2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).

Судом установлено, что в октябре 2019 года молодая мама имеющая на иждивении годовалого ребёнка находясь в своём жилом помещении на почве внезапно возникших неприязненных отношений к своей знакомой схватила со стола кухонный нож и нанесла последней удар в область поясницы причинив ей в результате тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимая свою вину не отрицала, в содеянном раскаялась.

Суд, полностью согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении преступления и назначил 2 года лишения свободы с отбыванием наказании в колонии общего режима, но вместе с тем применил отсрочку исполнения приговора по достижении 14 летнего возраста её ребёнка.

Приговор в законную силу вступил.