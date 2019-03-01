Небывалой по размаху лыжной эстафетой «Навстречу универсиаде» встретили первый день весны студенты и преподаватели ОГУ.

Оживленным и многолюдным выглядел 1 марта стадион «Прогресс». Бодрая музыка, хорошее настроение и большое количество участников в яркой экипировке – все это создавало праздничную атмосферу.

– Этот праздник спорта посвящен Зимней универсиаде, старт которой будет дан уже завтра в Красноярске, – подчеркнула ректор ОГУ Жанна Ермакова. – Цифра 2019 символична – это год проведения первых в нашей стране Зимних международных молодежных спортивных игр. Поэтому мы решили поддержать их участников своим небольшим рекордом и преодолеть за сегодняшний день именно такое количество километров. Вуз всегда был и остается центром спортивных событий различного уровня, многие студенты ОГУ участвуют в соревнованиях, сдают нормы ГТО, – заключила Жанна Анатольевна.

– Всемирные студенческие спортивные игры уже более 50 лет являются вторым по значимости и представительности международным мероприятием на спортивной арене, – отметила двукратный призер Олимпийских игр по биатлону, и. о. заместителя министра физической культуры, спорта и туризма Елена Кальянова. – Надеюсь, что наши молодые спортсмены, такие же студенты, как и вы, смогут достойно показать себя во всех 11 видах спорта и завоевать большое количество наград.

С приветствием к участникам эстафеты обратилась Юлия Дубинина, начальник отдела розничного бизнеса регионального отделения банка ВТБ. Она вручила приз Елене Радченко, заместителю начальника отдела по социальной и воспитательной работе, признанной победителем конкурса на звание самого спортивного сотрудника ОГУ, а также подарила университету денежный сертификат на приобретение спортивного инвентаря.

Пред началом эстафеты – перекличка участников. Каждый институт и факультет ОГУ делегировал своих добровольцев для забега. Почетное право открыть первую из 29 дистанций (это число символизирует порядковый номер универсиады) предоставили руководителям вуза и гостям праздничного мероприятия.

– Сегодня мы вместе с преподавателями нашего факультета встали на лыжи, чтобы показать пример молодому поколению, привлечь его внимание к спорту, к здоровому образу жизни, – поделился декан геолого-географического факультета Андрей Воробьев. – Я сам ежегодно принимаю участие в университетской спартакиаде «Бодрость и здоровье». В этом году команда нашего факультета заняла в ней 1-е место по лыжам.

– Я больше люблю горные лыжи, тем не менее, решил поддержать инициативу вуза и поучаствовать в забеге, – рассказал студент архитектурно-строительного факультета ОГУ Михаил Будим. – У нас в группе 14 девушек и всего 2 парня, поэтому юноши встали на лыжи, а девушки пришли сегодня за нас поболеть и поддержать.

– Спортивные мероприятия укрепляют дух, повышают уверенность в себе, – подчеркнул Сергей Митрофанов, декан электроэнергетического факультета ОГУ. – Люблю спорт, всегда слежу за чемпионатами по хоккею, футболу. Буду болеть за наших спортсменов, участников Зимней универсиады, и искренне желаю им удачи.