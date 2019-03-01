28 февраля в Оренбургском районе выбрали атамана Юртового казачьего общества. Им вновь стал войсковой старшина Александр Егорович Попов, возглавляющий казачье общество со дня его образования в феврале 2014 года. Избрание атамана проводится раз в пять лет.

В работе отчетно-выборного круга Юртового казачьего общества Оренбургского района, на котором было названо имя главного казака, приняли участие глава Оренбургского района Василий Шмарин, военный комиссар Оренбургского района Дмитрий Вербицкий, председатель районной Общественной палаты Валерий Медведев, начальник отдела по военно-патриотическому воспитанию и делам казачества аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Игорь Федоренко, консультант отдела казачий полковник Александр Караваев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского поселка Пригородный отец Александр и представители всех казачьих обществ Оренбургского района.

Обращаясь к казакам, собравшимся в актовом зале районной администрации, Василий Шмарин отметил их важный вклад в сохранение историко-культурных традиций и обычаев оренбургского казачества, в возрождение духовной культуры родного края и всей страны.

Василий Николаевич подчеркнул огромную помощь, которую оказывают наши казаки в охране общественного порядка и в патриотическом воспитании молодежи, в том числе через создание казачьих кадетских классов в школах.

Достаточно сказать, что в образовательных организациях Оренбургского района действуют сегодня 47 кадетских классов, в том числе 11 казачьих кадетских классов, в которых обучаются 1069 ребят, 253 из которых казачата.

— Особо хотел бы отметить работу хуторского казачьего общества «Казачий» во главе с атаманом Михаилом Петровичем Голодниковым в вопросах патриотического воспитания молодежи и поддержки казачьих кадетских классов в Караванной средней общеобразовательной школе, – сказал Василий Шмарин. – Благодаря этому казачата школы являются лидерами Оренбургского района и Оренбургской области по всем показателям. Наглядный тому пример – итоги областного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох-2018», на которой команда казачьего кадетского класса Караванной школы заняла призовое место. Михаил Петрович, большое спасибо вам и всем хуторским казакам!

Завершил свое выступление глава района такими словами:

— Братья казаки! Сердечно благодарю вас за вашу важную, общественно значимую деятельность! Вы с честью служите интересам Оренбургского района и всей страны, поддерживаете стабильность и правопорядок, способствуете укреплению духовности, патриотическому воспитанию молодежи. Пользуясь случаем, хочу от всей души пожелать вам и вашим семьям доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в служении Отечеству! Казакам Оренбургского района «Любо!»

«Любо!» – дружно подхватили участники казачьего круга.

После отчета атамана Юртового казачьего общества Оренбургского района Александра Попова о работе за пять лет были заслушаны отчёты председателя Суда чести и председателя Контрольно-ревизионной комиссии Юртового казачьего общества Оренбургского района, избрание атамана юртового казачьего общества Оренбургского района, его первого заместителя (товарища), избрание состава Совета стариков, состава Суда чести и состава Контрольно-ревизионной комиссии юртового казачьего общества Оренбургского района.

В этот же день состоялись вручение наград Оренбургского казачьего войска и присвоение казачьих чинов. В завершение участникам казачьего круга был представлен замечательный концерт, подготовленный силами учащихся казачьих кадетских классов Подгородне-Покровской, Чернореченской, Нижнепавловской, Дедуровской и Пригородной школы № 1. Бурными аплодисментами поблагодарили казаки ребят за их яркие, талантливые выступления.