«Сарматы» везут из Магнитогорска две победы!

Непростое начало матча в Магнитогорске, когда «Стальные лисы» на 11 минуте открыли счет, обернулось удачным исходом встречи для «Сарматов». Они сравняли счет, вышли вперед, закрепили преимущество и в конце еще и забросили шайбу в пустые ворота. Результат — уверенная победа оренбургских хоккеистов 5:2.

Ещё меньше шайб, гораздо больше напряжения. Это краткая характеристика второго матча в Магнитогорске. «Лисы», конечно, очень старались спасти встречу, но всё, что у них получилось — это «размочить» счет. За 4 секунды до сирены они забили гол в формате «6 на 3», в большом большинстве заменив вратаря полевым игроком. Итог — очередная победа «Сарматов» 2:1.

Таким образом, наши парни забрали у «Стальных лисов» две победы в двух встречах несмотря на то, что соперник гораздо выше по турнирной таблице. В молодежном хоккее авторитетов нет. Есть только стремление побеждать и желание набирать очки.

Теперь у «Сарматов» 14 очков после 14 игр. Следующие матчи они также проведут на выезде, а в Оренбурге сыграют только лишь 29 октября.