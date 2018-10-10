Под Оренбургом саперы обезвредили опасную находку

На берегу озера Коровье, что на окраине поселка им. Куйбышева города Оренбурга, местный житель обнаружил опасную находку — артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

На место незамедлительно выехали группа инженерно-технического обеспечения ОМОН управления Росгвардии по Оренбургской области.

Специалисты установили, что 76-миллиметровый снаряд прошел канал ствола, взрыватель был разрушен, корпус покрыт коррозией, а маркировки нет.

Поблизости со снарядом расположены жилые дома, поэтому было принято вывезти опасную находку на безопасный участок. После этого снаряд был уничтожен накладным зарядом, сообщили в Росгвардии.