С 10 по 14 октября в Оренбургском государственном областном театре кукол проходят гастроли Липецкого театра кукол. Артисты из Липецка покажут оренбуржцам три спектакля для детей: «Авоська в городе» (3+), «Дюймовочка» (3+) и «Липецкая ярмарка» (6+).

В эти же дни оренбургские артисты представят в Липецком театре кукол три постановки для зрителей старше 6 лет: «Ястребок», «Сказки добрых Чародеев» и «Золушка». Обмен спектаклями состоится в рамках федеральной целевой программы «Большие гастроли».

Театральный коллектив из Липецка впервые выступает в Оренбурге. Знакомство оренбургского зрителя с его репертуаром начнется с постановки «Авоська в городе» по пьесе востребованного автора детской драматургии Элен Климовой. Спектакль длится 40 минут и рассчитан на детей младшего и среднего возраста.

По сюжету пьесы главная героиня Авоська не хочет ходить в школу, она предпочитает баловаться и озорничать со своим другом – котом Ябедой. А вот вежливый и послушный Пупс с пёсиком Шариком не желают с этим мириться. Они и сами знают правила дорожного движения и Авоську с Ябедой этому научат. А поможет им в этом Весёлый Светофор и конечно же ребята, присутствующие в зрительном зале.

Спектакль «Авоська в городе» поможет маленьким пешеходам выучить азы поведения на проезжей части и предостережёт их от опасных ситуаций на дороге. На сцене Оренбургского театра кукол он будет показан 12 октября с дневными сеансами в 11:00 и в 13:00.