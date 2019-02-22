Орске состоялось рабочее совещание по поводу ситуации, сложившейся на АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с участием министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Натальи Безбородовой, главы города Орска Андрея Одинцова, представителей собственников предприятия и основного кредитора – АО «Газпромбанк».

На совещании обсуждались вопросы выплаты заработной платы коллективу предприятия за январь текущего года, о формировании портфеля заказов по контрактам на ближайшую перспективу, о подготовке к запуску производства и дальнейшей стратегии развития завода.

Принято решение о создании рабочей группы по контролю за ходом подготовки запуска производства на АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ». В состав рабочей группы войдут представители регионального министерства, администрации города Орска, АО «Газпромбанк», руководство предприятия и представители собственников, сообщает пресс-служба регионального правительства.