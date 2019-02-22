В августе этого года в Оренбурге пройдет VII Международный симпозиум по сохранению лошади Пржевальского «Итоги проектов реинтродукции Equus ferus przewalskii в природные места обитания: проблемы и перспективы», посвящённый 120-летию со дня завоза лошади Пржевальского в Европу (18+).

Симпозиум пройдет на базе ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» и будет направлен на обсуждение тридцатилетнего опыта осуществления программ по созданию природных популяций в разных странах, изучения взаимоотношений диких лошадей с другими компонентами экосистем, проблемам и перспективам создания новых популяций, роли экологического туризма, различным аспектам содержания лошади Пржевальского в неволе.

В программе симпозиума также дискуссионные сессии «Проблемы управления ООПТ в степном биоме России», «Экологический туризм и сохранение редких и исчезающих видов животных», «Сохранение лошади Пржевальского и восстановление природных популяций: 1899–2019 гг.», «Степные экосистемы как среда обитания лошади Пржевальского» и другие.