26 февраля в 11:00 в Областном музее изобразительных искусств (пер. Каширина, 29) состоится открытие выставки детских рисунков «Телефон доверия. Доверяю доброму сердцу» (6+). На выставке представлены работы победителей конкурса, объявленного музеем совместно со службой Всероссийского детского телефона доверия в 2018 году.

На конкурс детского рисунка «Телефон доверия. Доверяю доброму сердцу» было прислано более 300 работ из разных уголков Оренбургской области. Каждый участник в своей работе отразил проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются дети и подростки — все рисунки получились жизненными и эмоциональными.

На открытии выставки состоится церемония награждения победителей конкурса. За время действия экспозиции в музее пройдут информационные занятия, тематические беседы и мастер-классы для детей и подростков.

Познавательное занятие «Уроки о себе» на тему проявления эмоций и чувств будет организовано для участников проекта в возрасте 7-10 лет. Для подростков, которым исполнилось 10-15 лет, состоится тайм-менеджмент «Машина времени». На семинар-практикум «Роль творчества в жизни современного школьника» пригласят старшеклассников от 15 до 17 лет.

Телефон для справок и предварительной записи на мероприятия: 77-64-83.