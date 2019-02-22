Сегодня в 12:20 в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области» поступило сообщение том, что на трассе Оренбург — Беляевка на 30-м км поворот на УПНГ Оренбургского района образовался затор. По оперативной информации скопилось порядка 20 транспортных средств, из них 6 автобусов.

На место была направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Оренбургской области под руководством генерал-майора внутренней службы А.Н. Зенова. В Главном управлении развёрнут оперативный штаб. Организована работа дорожной техники по расчистке автодороги.

По мере расчистки автодорожного полотна транспортные средства продолжают путь.

Информация оперативная, подлежит уточнению, сообщили в МЧС.

Всего к ликвидации затора привлечено 41 человек и 21 единица техники, из них от МЧС 25 человек личного состава и 10 единиц техники.

Напомним, что по данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Приволжское УГМС») сегодня, 22.02.2019 г., местами по Оренбургской области ожидается метель, усиление ветра порывы 16-21 м/с. На дорогах снежные заносы, накат, гололедица.