С 6 июня оренбуржцы принимают участие в Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2018» в городе Ногинске. Делегацию от Оренбургской области возглавляет первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства региона Сергей Балыкин.

Крупнейшая межведомственная выставка пройдет на базе Ногинского спасательного центра МЧС России. Организаторами выступают МЧС и МВД Российской Федерации.

Оренбуржцы познакомятся с передовыми технологиями в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.

Экспозиция будет представлена отечественными инновационными и высокотехнологичными образцами пожарной и аварийно-спасательной техники, системами прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, и многое другое.

Знаковым мероприятием деловой программы салона станет Всероссийское совещание с руководителями федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов России по проблемам гражданской обороны и защиты населения.

Также в рамках салона состоятся I Молодежный образовательный форум МЧС России «Мы – будущее МЧС России», XXII Международная научно-практическая конференция по проблемам защиты населения и территорий от ЧС, XXX Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы пожарной безопасности», фестиваль «Робоэмерком», международные соревнования по пожарно-прикладному спорту и многое другое.