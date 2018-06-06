Главный пульмонолог Оренбуржья Амиржан Кулбаисов рассказал о главных опасностях курения

Оренбургский областной центр медицинской профилактики запустил в регионе информационно-профилактический проект «Эстафета здоровья», одна из просветительских акций которого была посвящена борьбе с курением.

В рамках проекта главный пульмонолог Оренбургской области Амиржан Кулбаисов рассказал о главных опасностях вредной привычки.

Вред курения

Пачка сигарет в день – это около 500 рентген облучения за год!

Температура тлеющей сигареты 700-900 градусов!

Легкие курильщика со стажем – черная, гниющая масса.

После затяжки никотин попадает в головной мозг через 7 секунд.

Никотин вызывает спазм сосудов, от сюда нарушение питания тканей кислородом. Спазм мелких сосудов делает кожу увядающей.

Вред курения еще и в том, что появляется неприятный запах изо рта, желтеют зубы, воспаляется горло, краснеют глаза от постоянного раздражения дыма. Во всем мире никотин относится к разрешенному наркотику, от него так же как от героина и других тяжелых наркотиков развивается зависимость, но коварство его в том, что это происходит незаметно и относительно длительно. Наши курящие граждане ежегодно выкуривают 265 миллиардов сигарет в год, это около 1800 сигарет на душу населения и цифра эта продолжает каждый год расти.

Вред курения в том, что оно вызывает три основных заболевания:

рак легких

хронический бронхит

коронарная болезнь

Уже давно доказано, что табак является причиной смертности от рака легкого в 90 % всех случаев, от бронхита и эмфиземы в 75 % и от болезни сердца в примерно 25 % всех случаев. Примерно 25 % регулярных курильщиков сигарет умрет преждевременно по причине курения. Многие из этого числа смогли бы прожить на 10, 20 или 30 лет дольше. Умершие вследствие курения в среднем потеряют 15 лет своей жизни.

Курение наносит страшный вред, так курящие в 13 раз чаще заболевают стенокардией, в 12 – инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой желудка и в 30 раз — раком легких.

Нет такого органа, который бы не поражался табаком: почки и мочевой пузырь, половые железы и кровеносные сосуды, головной мозг и печень.

Смертельная доза для взрослого человека содержится в одной пачке сигарет, если ее выкурить сразу, а для подростков — полпачки.

Курение вредит сердцу, так частота сердечных сокращений у курящего на 15000 ударов в сутки больше, чем у некурящего, а доставка кислорода тканям и особенно головному мозгу значительно снижена, так как сосуды сужены, плюс к этому угарный газ, который лучше «цепляется» к гемоглобину и не даёт эритроцитам переносить кислород. Этим и объясняется, почему курящие школьники значительно отстают от некурящих.

Вред курения еще вот в чем: последние годы ученые уделяют пристальное внимание веществам, вызывающим рак. К ним, в первую очередь, относятся бензопирен и радиоактивный изотоп полоний-210.

Если курильщик наберет в рот дым, а затем выдохнет его через платок, то на белой ткани останется коричневое пятно. Это и есть табачный деготь. В нем особенно много веществ, вызывающих рак.

Если ухо кролика несколько раз смазать табачным дегтем, то у животного образуется раковая опухоль.

Как побороть никотиновую зависимость?

-Если вы пришли к решению избавиться от вредной привычки, лучше обратиться за помощью к специалистам: докторам, психологам. Есть статистика: 40% курящих пациентов бросили курить после первого же визита к врачу. Все-таки мнение человека в белом халате весьма мотивирует. А, например, одного моего пациента мотивировало к отказу от табака рождение внука. Другого, с 50-летним стажем курения – инфаркт миокарда. Понимая, что его жизнь на грани опасности, он забыл про сигареты и начал заниматься физкультурой… Невольно задаешься вопросом: а что же мешало тебе это сделать гораздо раньше?