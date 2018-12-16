«Нефтяник» не позволил разгореться «Искре» из Московской области

В минувшие выходные волейбольная команда «Нефтяник» проводила домашние матчи в рамках девятого тура высшей лиги «А» чемпионата России.

Оренбургские волейболисты встречались с «Искрой» из Московской области.

В двух матчевом противостоянии «Нефтяник» оформил победный дубль — 3:1, 3:0.

Нефтяник (Оренбург) : МГТУ (Москва) — 3:1 (22:25, 25:22, 25:17, 25:19), 3:0 (26:24, 25:19, 25:22)

ВЛАДИМИР ВИКУЛОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ВК «НЕФТЯНИК» (ОРЕНБУРГ):

Две победы – шесть очков, результатом тура доволен, однако качество нашего волейбола оставляет желать лучшего. К сожалению, медленно входим в игровой ритм после перерыва, в связи с этим игру демонстрируем не ровную.

Всех наших болельщиков поздравляю с двумя победами!