Памятник словарю Даля – казалось бы, все россияне, весь русский мир, все говорящие на русском языке могли бы дружно проголосовать за создание столь удивительного арт-объекта. Не нужно собирать деньги, не нужно подписывать бумаги, – достаточно просто пройти по ссылке kultsled.ru Всероссийского конкурса «Культурный след», проголосовать, и предложенный Оренбургским благотворительным фондом «Евразия» памятник будет установлен организаторами конкурса в Оренбурге – городе, где Владимир Иванович Даль восемь лет жил, обзавелся семьей, работал. Ведь именно в многонациональном Оренбуржье Даль собирал материал для труда всей своей жизни – «Словаря живого великорусского языка».

В увлекательное состязание с брендами и символами других регионов России втянулись библиотечные работники и преподаватели вузов Оренбуржья, школьные учителя и просто неравнодушные к истории родного края люди. Однако, взлетевший было на третье место Памятник словарю великого Даля опустился на четвертое, пусть даже и среди трех сотен проектов из 64 регионов России. Разрыв с лидирующими инициативами села Лыкова Владимирской области и жителей Брянска составляет уже не десятки, а сотни голосов…

16 декабря исполнился ровно месяц, как проект «Памятник словарю Даля» выставлен на голосование, он собрал на сегодня 430 голосов. Из них практически сотню в течение одних суток дали призывы поэтессы и литературного переводчика, исследователя творчества А.С. Пушкина Надежды Кондаковой (Москва) и оренбуржца Евгения Сусмановича, размещенные в социальных сетях.

20 декабря в Общественной Палате Российской Федерации в Москве пройдет круглый стол, на котором будут подведены промежуточные итоги конкурса. На встрече выступят организаторы – Комиссия по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия и Фонд «Живая классика», члены экспертного совета конкурса.

Само голосование продолжится до 1 февраля. И фонду «Евразия» очень хотелось бы видеть не регулярно приходящие сообщения от «доброхотов», предлагающих за небольшую плату «помочь» с голосами, а настоящее, азартное, состязательное голосование библиотекарей и преподавателей-филологов, историков и медиков, кадет и студентов, школьников и пенсионеров – всех, кто говорит по-русски, живет в России или далеко за ее пределами. Друзья, ведь это тот самый случай, когда мы можем сделать что-то реальное, удивительное, на века!

Владимир Иванович Даль – врач, естествоиспытатель, лингвист, этнограф – приехал в Оренбург в июле 1833 года. Служил чиновником по особым поручениям при военном губернаторе В. А. Перовском. Занимался исследованиями в области естествознания, литературной деятельностью, определился как лексикограф. Мысль о создании «Толкового словаря живого великорусского языка» возникла и укрепилась у него в Оренбурге. В поездках по Оренбургскому краю В. И. Даль собрал богатый языковой материал, в том числе у переселенцев из Тамбовской, Орловской, Воронежской, Калужской и др. губерний. Владимир Даль сопровождал А.С. Пушкина во время его пребывания в Оренбурге. Дружеские отношения связывали их до смерти поэта, который умер на руках у Даля. В.И. Даль покинул Оренбург в 1841 году в возрасте 39 лет. Первое издание его «Толкового словаря» осуществлялось в Москве с 1861 по 1868 год.