Накануне утром, на перекрестке неравнозначных дорог пр. Братьев Коростелевых и ул. Ногина произошло ДТП, с участием автомобиля ВАЗ-2110 и Nissan Qashqai. В этой дорожной аварии пострадала 8-летняя пассажирка отечественного автомобиля.

ДТП произошло по вине 38-летнего водителя автомобиля «ВАЗ». При повороте налево он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Nissan».

8-летняя девочка — пассажир автомобиля ВАЗ была госпитализирована с диагнозом ушиб мягких тканей. После оказания медпомощи была отпущена домой.