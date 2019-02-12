В Оренбурге доверчивая 70-летняя пенсионерка стала жертвой мошенницы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

Мошенница встретила пенсионерку в магазине и рассказала ей, что якобы хорошо знакома с ее дочкой. Злоумышленница рассказала, что работает в банке и готова оказать помощь в обмене накоплений женщины на новые денежные купюры. Вместе с незнакомкой пенсионерка дошла до своего дома, взяла сберегательную книжку, сняла с нее 226 000 рублей и передала мошеннице.

На следующий день оренбурженка поинтересовалась у дочери, не приходила ли к ней подруга и не передавала ли ее деньги. В этот момент женщине объяснили, что она стала жертвой мошенницы.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность мошенницы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.