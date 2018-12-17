Многодетной семье выделили землю, а затем продали с аукциона

Многодетная семья в составе 5 человек в феврале 2017 года была поставлена администрацией Беляевского района на учет для бесплатного получения земельного участка. В декабре того же года семье в собственность была предоставлена земля площадью 1800 кв. метров в с. Рождественка.

Однако спустя пять месяцев тот же земельный участок на торгах был продан другому человеку для индивидуального жилищного строительства. Более того, после аукциона глава администрации района своим постановлением признал утратившим силу постановление о выделении земли многодетной семье.

Прокурор Беляевского района в ходе проверки поступившего в прокуратуру обращения выявил грубые нарушения жилищных прав многодетной семьи.

В настоящее время прокурор района обратился в суд с иском в интересах многодетной семьи и требованиями о признании действий и решений администрации незаконными. Кроме того, им же опротестовано незаконное постановление, лишившее многодетную семью права претендовать на выделение данной земли.

Иск и протест прокуратуры находятся в стадии рассмотрения, сообщили в пресс-служба прокуратуры области.