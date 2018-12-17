Оренбургская мошенница повторно осуждена за обман покупателей квартир

Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда с учетом позиции участвовавшего в деле прокурора признала законным и обоснованным приговор Ленинского районного суда г. Оренбурга, которым 33-летняя оренбурженка осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Апелляционная жалоба осужденной на приговор оставлена без удовлетворения.

В суде установлено, что в 2016 году женщина, будучи директором юридической фирмы, ввела в заблуждение проживающих в г. Оренбурге отца и дочь, предложив им услуги, связанные с организацией и проведением торгов по реализации имущества, арестованного судебными приставами, и пообещав в связи с этим выгодную продажу недвижимости в областном центре.

В итоге покупатель передал злоумышленнице более 23,5 млн. рублей за покупку 19 квартир (одной трехкомнатной, 13 двухкомнатных и 5 однокомнатных). Мошенница же похитила указанные средства, распорядившись ими по своему усмотрению.

За совершенное преступление мошенница приговорена к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей.

Примечательно, что в конце 2017 года женщина была осуждена за подобные преступления, совершенные также в 2016 году и причинившие двоим потерпевшим материальный ущерб на 3 млн. рублей. Приговором суда ей было назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 120 тыс. рублей.

В настоящее время приговоры судов вступили в законную силу.