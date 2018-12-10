Мнения сельчан: как убили 10-летнего мальчика в Сакмарском районе

Накануне, следственные органы сообщили о гибели 10-летнего мальчика и задержании предполагаемого убийцы. Пропавшего ребенка искали почти 20 дней. 8 декабря самые страшные опасения подтвердились, мальчик был обнаружен мертвы.

Официальные источники пока не выдают подробности данного преступления, поэтому интернет-пользователи остаются сейчас единственным источником информации, которые хоть как-то помогут разобраться в том, что же произошло в Сакмарском районе.

Очень многие пользователи утверждают, что вероятному убийце всего 15 лет. Также пишут, что мать ребенка изначально знала об убийстве. Кроме того выдвигается версия, что она могла выпивать с предполагаемым убийцей своего сына.