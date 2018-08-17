В Оренбурге сотрудники ОМОН Росгвардии совместно с органами безопасности, сотрудниками подразделения по вопросам миграции регионального управления МВД России провели рейдовые мероприятия по соблюдению миграционного законодательства иностранными гражданами.

В областном центре контролю подвергнуты строительные объекты и Привокзальная площадь.

В результате проведения совместного рейда бойцами ОМОН и сотрудниками правоохранительных ведомств задержано 64 мигранта. По итогам проверки 7 иностранцев привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в России.

Кроме того, в настоящее время сотрудниками полиции решается вопрос о привлечении к административной ответственности граждан Российской Федерации в качестве принимающей стороны за несоблюдение установленного порядка в сфере миграционного законодательства.