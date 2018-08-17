25 августа в 20:00 перед Домом Советов, в рамках XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард», начнется всероссийская акция «Ночь кино» (12+).

В торжественном открытии акции свое участие подтвердил известный артист Марат Башаров. Мероприятие стало уже традиционным ежегодным событием во всех регионах Российской Федерации. «Ночь» организована Фондом кино совместно с Министерством культуры Российской Федерации.

Киноленту для демонстрации определили при помощи всероссийского он-лайн голосования. В рамках «Ночи кино» оренбуржцы увидят семейный фильм в жанре фэнтези режиссёра Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь». Организатором кинопоказа выступает государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Облкиновидео».

Лента повествует об обычном парне Иване Найдёнове по прозвищу Светозар, который участвует в телешоу, изображая экстрасенса. По воле случая он переносится из современной Москвы в иной сказочный мир, где живут русские богатыри. Главная роль в происходящих событиях уготована именно Ивану, которого все принимают за сына Ильи Муромца.

Экран для сеанса планируют разместить между колоннами Дома Советов, а площадка и ступени на входе станут своеобразной сценой. Сидячими местами для кинозрителей предполагается оборудовать территорию между Домом Советов и сквером.

В этом году в акции «Ночь кино» подтвердили свое участие 10 муниципалитетов Оренбургской области.