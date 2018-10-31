Всероссийские соревнования по настольному теннису «Турнир сильнейших спортсменов России ТОП-24» среди мальчиков и девочек возраста до 13 лет, завершившиеся в минувшие выходные в столице Чувашии городе Чебоксары, принесли воспитанникам Детско-юношеской спортивной школы оренбургского клуба настольного тенниса «Факел-Газпром» целую россыпь медалей.

И главная среди них – золото победителя в одиночном разряде. В возрастной группе 2008 год рождения и моложе лучшим теннисистом России стал оренбуржец Никита Рыбаков. Серебряная медаль в этой возрастной группе у еще одного оренбуржца – Артура Файзуллина.

Среди спортсменов 2007 года рождения бронзовую медаль в одиночном разряде завоевал оренбуржец – Даниил Букреев. Чуть не повезло еще одной представительнице оренбургской спортшколы КНТ «Факел-Газпром» Арине Абдуллиной, расположившейся на четвертой строке итоговой таблицы. И все же Арина медаль завоевала, став бронзовым призером, вместе с москвичкой Александрой Боковой в соревнованиях женских пар. А вот Даниил Букреев в копилку оренбуржцев принес две золотые медали – вместе с Алексеем Самохиным из Кемеровской области он стал лучшим среди мужских пар, а вместе с Анастасией Ивановой из Чебоксар победил в смешанном разряде.

Никита Рыбаков и Артур Файзулин включены в состав сборной России для участия в первенстве Европы среди мини-кадетов. Также в состав сборных России вошли Даниил Букреев и Арина Абдуллина.

В ближайшее время талантливая оренбургская молодежь примет участие в целом ряде престижнейших международных соревнований.