В День волонтера, 5 декабря, в кинотеатре «Сокол» пройдет экранизация социального кино «Я — волонтер» (12+). Одновременно с оренбуржцами документальную ленту просмотрят жители более 100 городов России. Презентация масштабного медиапроекта состоялась на Всероссийском форуме добровольцев в Москве.

Съемки документального кино про волонтерское движение в России при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) осуществляет Лаборатория социального кино «Третий Сектор».

– Это фильм про реальных людей — волонтеров, которые каждый день совершают подвиг и делают добрые дела: помогают детям, пожилым людям, тушат пожары, про тех, кто работает на высокооплачиваемых должностях, а в свободное от работы время помогает некоммерческим организациям, – рассказал генеральный продюсер Лаборатории социального кино «Третий Сектор» Никита Тихонов-Рау. – Главная история нашего фильма — это сбор волонтёрских историй со всех регионов России.

Конкурсный отбор историй героев проходил на портале добровольцыроссии.рф. К участию были приглашены волонтеры разных возрастов и разных направлений волонтерского движения: культура, здравоохранение, экология, спорт, образование, окружающая среда, интеллектуальное и корпоративное волонтерство.

– Через этот фильм хочется вернуть настоящих героев на телеэкраны нашей страны, – считает креативный продюсер Лаборатории социального кино «Третий Сектор» Ольга Арлаускас.

«Я — волонтер» – первый в России масштабный полнометражный фильм, который призван осмыслить волонтерское движение как феномен в жизни российского общества. Фильм раскрывает тему волонтерства как большое движение (макроуровень), и как подвиг отдельно взятого человека (микроуровень).

Цель проекта – собрать и распространить позитивный опыт волонтерства в разных возрастных аудиториях, а также вовлечь людей с активной жизненной позицией в созидательную деятельность на благо общества.