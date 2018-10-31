Новая домашняя серия игр «Сарматов» была против «Реактора». Скупой на заброшенные шайбы первый матч завершился в пользу гостей 2:1 ПБ. Но хозяева заработали одно очко — за проигрыш по буллитам.

Вторая же игра сложилась абсолютно по другому сценарию. Такой крупной победы болельщики «Сарматов» давно не видели. Несмотря на две пропущенные в первом периоде шайбы, оренбуржцы сумели догнать «Реактор», а после этого оставить его далеко позади.

Уже к 25-ой минуте оборона гостей посыпалась, как штукатурка. Молодой голкипер явно не справлялся с бросками наших парней, и полевые «Реактора» не помогали ему. Так, ко второму перерыву счет был уже 5:3, а к финальной сирене и вовсе стал двузначным — 11:3. Хет-триками отметились Оскар Юлбарисов и Дмитрий Сальвассер. Дубль сделал Иван Куров.

Теперь «Сарматы» ждут нового соперника. Им станет «Спутник» из Альметьевска. Приходите на хоккей 2 ноября в 19.00 и 3 ноября в 17.00. Будет жарко!