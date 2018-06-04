Книжный фестиваль «Красная площадь» завершился для оренбуржцев весьма успешно

Накануне в Москве завершил работу 4-й книжный фестиваль «Красная площадь». С момента своего появления в Год Литературы в России он стал главным книжным праздником страны. Оренбургскую область на нем традиционно представляли Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» – Оренбургского книжное издательство им. Г.П. Донковцева.

В сердце российской столицы оренбуржцы продемонстрировали богатый выбор – от альбомов художников, фотографов и художественной литературы оренбургской тематики самого высокого разряда до краеведческой и детской литературы. Сразу несколько профессиональных федеральных изданий увидели в этом разнообразии книжные «изюминки», которые и рекомендовали широкой российской читательской аудитории.

«Державин, или Крушение империи» Юрия Домбровского с предисловием Дмитрия Быкова и послесловием Валерия Кузнецова – роман, вышедший к 275-летию Гавриила Державина – назван интернет-порталом ГодЛитературы.рф в числе пяти «региональных изданий, на которые стоит обратить внимание на книжном фестивале «Красная площадь-2018». Специальное фестивальное приложение к «Российской газете» посоветовало россиянам того же «Державина» и книгу «Морис Дрюон и Жозеф Кессель: Российские корни», рассказывающую в первую очередь об оренбургском происхождении французских классиков мировой литературы. Июньский номер «навигатора в мире книг» – столичного журнала «Читаем вместе» рекомендовал всем «Соленые озера Соль-Илецка» Алексея Абдрахманова, Игоря Храмова и «Легенды старого Оренбурга» Глеба Десяткова. Действительно, эти «подсказки» направляли пришедших на книжный фестиваль на поиски стенда Оренбургской области в шатры Ассоциации книгоиздателей России – туда, где в этом году были представлены около полусотни российских регионов.

Нашли своих героев и награды по итогам минувшего 2017 года. Книга Владимира и Веры Семеновых «Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. История в лицах» удостоилась сразу двух наград – диплома конкурса «Лучшие книги года – 2017» Ассоциации книгоиздателей России в номинации «Лучшая книга о Российской армии и флоте» и специального диплома департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации. Дизайнер этого издания – Григорий Алпатов.

В шатре презентаций «Регионов России» в центре Красной площади фонд «Евразия» провел в субботу две презентации. На первой из них, также широко анонсированной российскими СМИ, «Евразия» вместе с мемориальным музеем В.С. Черномырдина вспоминала о выдающемся земляке-оренбуржце. Приуроченную к 80-летию со дня рождения Виктора Степановича Черномырдина встречу вели директор музейного комплекса из Черного Отрога Светлана Черномырдина и президент «Евразии» Игорь Храмов. Фото- и видеоматериалы, сразу несколько книг – «Время выбрало нас», «Вызов», Хотели как лучше…», трехтомник о Викторе Черномырдине, изданный музеем – все это было представлено многочисленной публике. Руководитель оренбургского землячества в Москве Вячеслав Рябов показал фотоальбом «Сын ковыльных степей» о земляке, переизданный в Москве к юбилейной дате. На встрече говорили о Черномырдине как о человеке, о политике, о земляке. Немало внимания было уделено и его работе на посту Посла России на Украине с 2001 по 2009 гг. Своими воспоминаниями о работе в Киеве поделился Захар Виноградов, представлявший тогда РИА «Новости» на Украине. На встрече присутствовали сыновья Виктора Черномырдина Андрей и Виталий, было много оренбуржцев.

Вторая презентация была посвящена «русским французам». «Евразия» рассказала гостям книжного фестиваля об историческом визите французского писателя Мориса Дрюона в Оренбург в 2003 году и об оренбургских корнях Дрюона и его дяди – классика мировой литературы Жозефа Кесселя, выходца из Оренбурга. Во встрече участвовал Виктор Леонидов из Дома Русского Зарубежья им. А.И. Солженицына. Он – один из авторов фильма о книжном иллюстраторе и аниматоре Александре Алексееве, исследователь судьбы французской певицы Анны Марли. О том, как судьбы этих русских эмигрантов, ставших знаменитыми французами, хитро переплетены с Россией и Оренбургом, большинство из участников презентации узнали впервые.

Книжный фестиваль «Красная площадь» завершился для оренбуржцев весьма успешно. Кроме упомянутых уже изданий особой популярностью пользовались «Топонимические очерки» Б.А. Моисеева, «Дипломатический агент» Юлиана Семенова, книги о художнике Сергее Калмыкове, подарочное издание «Капитанской дочки» и альбом «Оренбург». И, судя по отзывам, теперь десятки людей поедут в Соль-Илецк, чтобы, прочитав книгу, испытать на себе целебные свойства знаменитых соленых озер.