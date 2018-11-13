13 ноября, губернатор Оренбургской области Юрий Берг принял участие в проходившем в Москве заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации ФС РФ по теме: «Инструменты повышения качества муниципального управления».

Губернатор Юрий Берг представил лучшие региональные практики в сфере работы с муниципальными районами и городскими округами Оренбургской области.

В первую очередь Юрий Берг отметил высокий уровень ответственности, лежащей на местном самоуправлении.

— В плане исполнительской работы это самый загруженный управленческий уровень. На муниципалитеты возложена ответственность за прямой контакт с населением и решение вопросов местного значения. Именно таких вопросов – большинство. Основные проблемы возникают там, где кипит жизнь, где живут люди. Правительство области постоянно поддерживает муниципалитеты, помогая им эффективно решать вопросы людей, — подчеркнул Юрий Берг.

Говоря об эффективности использовании финансовых средств и повышении профессионального уровня работников муниципальной власти, Юрий Берг отметил, что проведенная в Оренбуржье оптимизация структуры органов местного самоуправления пошла на пользу и бюджетам, и управленческим структурам.

– Представьте город и одноименный район: два главы, два председателя представительного органа власти, по два управления, отвечающих за экономику, образование, спорт и так далее… В ходе муниципальной реформы на треть сократилось число муниципалитетов. Снизились расходы на содержание аппаратов управления, произошло сокращение численности служащих. Кроме того, были ликвидированы излишние хозяйственные структуры – казённые учреждения. Консолидированы доходы в укрупнённых бюджетах муниципальных образований. Объединено в общую казну всё имущество. Территории стали более управляемыми за счёт устранения дублирующих функций, – сказал Юрий Берг. – Оренбургская область на протяжении ряда лет постоянно работает над повышением бюджетной обеспеченности муниципальных образований. В составе областного бюджета образованы региональные Фонды финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов. Через них осуществляется выравнивание бюджетной обеспеченности и сельских территорий. По отдельным направлениям муниципалитетам выплачиваются областные дотации, субвенции и субсидии, осуществляется финансовая поддержка иных видов. Всего это более 28,6 млрд рублей в год, – отметил Юрий Берг.

Губернатор отметил эффективный инструмент вовлечения жителей в социально значимые проекты – инициативное бюджетирование.

– В Оренбургской области муниципалитеты в основном справились с задачей на «отлично». Это тоже один из параметров общей оценки качества управления. С каждым годом число участников инициативного бюджетирования растёт. Так, если в первый год было заявлено только 32 проекта, то сегодня мы имеем уже 121 проект. В реализации участвуют уже 29 тысяч граждан. Практика оказалась востребованной, и на следующий год мы запланировали её расширение с бюджетным участием региона в сумме 50 млн рублей, — рассказал Юрий Берг.

Проектное управление, стратегическое планирование, повышение квалификации работников органов власти, доступность, скорость и полнота оказания услуг – это условия повышения качества муниципальной власти.

– Новые технологии повышают эффективность использования бытовой инфраструктуры. А в муниципальном управлении как раз хозяйственный сектор находится в приоритете. Повсеместное внедрение приборов учёта потребляемых ресурсов, контроль пожарной безопасности, диспетчеризация лифтового хозяйства, систем освещения и видеонаблюдения и многое другое – все это в Оренбургской области обеспечивается системой ГИС ЖКХ, — отметил губернатор.

В Оренбургской области работают 42 многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 369 обособленных подразделений в сельских поселениях. Уровень удовлетворённости качеством предоставления услуг МФЦ и офисами «Мои документы» уже достиг 97%.

– Правительство Оренбургской области ежегодно формирует план по профессиональному развитию работников органов власти, в том числе и сотрудников местного самоуправления. В текущем году прошли повышение квалификации 209 муниципальных служащих Оренбургской области. Обучение коснулось таких направлений, как проектное управление, защита прав несовершеннолетних, этноконфессиональные отношения и других. Эта работа будет продолжаться в долгосрочной перспективе. Так же, как совершенствование Правительством области мер поддержки муниципалитетов для их наиболее эффективной работы на благо оренбуржцев, — сказал Юрий Берг.