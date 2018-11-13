23 ноября в Оренбурге наградят лучших матерей и отцов

Ежегодно, в целях признания заслуг матерей и отцов в воспитании детей, проходит церемония награждения муниципальными наградами: муниципальными знаками «Медаль «Материнство» и «Отцовская слава».

В текущем году трудовыми коллективами города на награждение медалью «Материнство» представлено 23 кандидатуры, на обладание муниципальным знаком «Отцовская слава» претендовали 13 оренбуржцев.

Изучив конкурсные материалы, комиссия, в которую вошли представители администрации города, депутаты Оренбургского городского Совета, представители общественных объединений и организаций Оренбурга, выбрала 6 самых достойных мам и 6 лучших пап.

Торжественная церемония награждения муниципальными наградами — медалью «Материнство» и Почетным знаком «Отцовская слава» пройдет в Оренбурге 23 ноября.