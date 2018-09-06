6 сентября, губернатор Оренбургской области принял участие в панельной дискуссии «Глобальные вызовы современности: преодоление как залог стабильности», проходившей в рамках Международного молодежного образовательного форума «Евразия».

Модератором мероприятия выступила Марина Лебедева, заведующая кафедрой мировых политических процессов Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России. В качестве спикеров вместе с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом в дискуссии участвовали Игорь Дробот, заместитель начальника Военного инновационного технополиса «Эра», и Андрей Сушенцов, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем Университета МГИМО МИД России, являющийся президентом агентства «Евразийские стратегии МГИМО Консалтинг»и программным директором Валдайского клуба;

Во вступительном слове, предваряющем дискуссионную часть мероприятия, Юрий Берг отметил, что на «Евразии» обсуждаются серьезные и важные темы, и то, что молодежь волнуют эти темы, вызывает уважение.

— Форум «Евразия» — это шаг молодежи разных стран навстречу друг другу, это способ противостоять глобальным проблемам. Их сегодня множество, они охватывают все сферы жизни человечества и одинаково актуальны для всего мира, для всех стран и народов. Локальные конфликты, международный терроризм, необходимость сохранения живой природы, миграция населения планеты, гуманитарные катастрофы, общественно-политические события в некоторых странах, санкционное давление – всё это глобальные вызовы современности, которым необходимо противостоять сообща, как говорится всем миром, — сказал Юрий Берг.

Глава региона обратил внимание участников форума на то, что у каждого геополитического явления есть две стороны.

— Для нашей страны в условиях экономических и политических санкций позитивным моментом стала внутренняя мобилизация капиталов и человеческих ресурсов. И Оренбургская область может служить здесь примером. Ответные меры на санкции позитивно отразились на развитии региональной экономики. Регион стал более состоятельным в экономическом плане, повысилась эффективность и конкурентоспособность нашей экономики. Бизнес активно заполняет освободившиеся ниши и возобновляет производства или создает новые. В региональном портфеле по импортозамещению — 17 значимых инвестпроектов в промышленности и 12 – в сельском хозяйстве. Таким образом, в результате преодоления санкционного давления мы сохраняем стабильность нашей экономической системы как на региональном, так и на федеральном уровне, — привел пример Юрий Берг.

Губернатор рассказал об уникальном опыте Оренбуржья в гуманитарной сфере.

— Оренбургская область не случайно была выбрана площадкой Международного молодёжного образовательного форума «Евразия». У нас уникальный многонациональный регион, где на протяжении многих веков совместно развивались культуры, традиции и опыт 126-ти национальностей. И по большому счёту Оренбуржье – это культурно-этническое зеркало, в котором отражается многоликая, яркая, самобытная Россия. Наша миссия — сломать стереотипы и показать миру настоящую Россию – большую и дружелюбную страну. Современную и открытую, уважающую себя и других, готовую к равному диалогу и партнёрству. Сегодня вы на площадках форума уже делаете для этого мира огромное дело. Общаясь друг с другом, вы стираете границы между странами, политическими системами и культурами. Это наш с вами вклад в дело преодоления глобальных вызовов, — подытожил Юрий Берг.

Заместитель начальника Военного инновационного технополиса «Эра» Игорь Дробот рассказал, что в прошлом году по решению Президента России была организована работа по созданию структуры, которая и отвечает за создание новой модели взаимодействия образовательных, научных организаций, оборонно-промышленного комплекса.

— Вопросам противодействия глобальным угрозам, в том числе и военным, в нашей стране уделяется много внимания. Сегодня в России идет активное перевооружение войск. Большую роль в этом играет перспективное создание новых прорывных и инновационных технологий, их внедрение в производство. Именно на это направлена работа Военного инновационного технополиса «Эра», — рассказал Игорь Дробот.

Доцент кафедры прикладного анализа международных проблем Университета МГИМО МИД России Андрей Сушенцов во вступительной части мероприятия проанализировал роль и участие Российской Федерации в геополитических процессах, отметив, что статус великой державы обязывает Россию выступать гарантом мира на международной арене, чему могут у нас поучиться другие ведущие страны.

В дискуссионной части мероприятия спикеры ответили на вопросы, поступившие от участников форума и касающиеся самоопределения зон межгосударственных локальных конфликтов, приграничного молодежного сотрудничества, разных аспектов жизни Оренбургской области, образования как основы развития личности и важности интеграционных процессов, протекающих на евразийском пространстве.