5 сентября на первенстве мира среди юношей и девушек по пауэрлифтингу Дарья Ломацкая принесла в копилку сборной команды России еще одну золотую медаль.

Напомним, что днем ранее еще один оренбужец — Дмитрий Лагутин — также стал победителем соревнований.

Дарья выступала в весовой категории 63 кг. В сумме троеборья она набрала 513 кг и установила два мировых рекорда: в жиме – 133 кг и сумме троеборья – 513 кг!

Дарья тренируется под руководством тренера Виталия Бровкова (СШ № 2 «Прогресс») В 2017 году она заняла высшую ступень пьедестала на первенстве мира по пауэрлифтингу в Орландо (США, штат Флорида).