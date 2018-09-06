Во второй день проведения в Ростове чемпионата России по тяжелой атлетике оренбуржец Павел Суханов выступая в весовой категории 62 кг стал серебряным призером соревнований, набрав в сумме двоеборья 268 кг (рывок 118 кг, толчок 150 кг).

В данной весовой категории соревновались 11 спортсменов.

По итогам выступления Павел включен кандидатом в сборную команду России для подготовки и выступления на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Туркменистане в ноябре 2018 года.

Тренирует спортсмена Евгений Панферов.