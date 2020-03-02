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2 марта 2020 г.

Бухгалтер и кассир оренбургской УК «Гамма» осуждены за присвоение платежей за услуги ЖКХ

Кассир принимала денежные средства от граждан в качестве оплаты коммунальных услуг, в кассу их не вносила, кассовые чеки не выдавала под предлогом сбоя в программе или поломки кассового оборудования.

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Бухгалтер и кассир оренбургской УК «Гамма» осуждены за присвоение платежей за услуги ЖКХ

Центральным районным судом г. Оренбурга вынесен приговор по уголовному делу в отношении бухгалтера и кассира ООО УК «Гамма». Они...
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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Центральным районным судом г. Оренбурга вынесен приговор по уголовному делу в отношении бухгалтера и кассира ООО УК «Гамма». Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимые, будучи материально-ответственными лицами, вступили в преступный сговор и за период с марта 2016 года по сентябрь 2018 года похитили у управляющей компании более 1,7 млн. рублей.

Реализуя задуманное, кассир принимала денежные средства от граждан в качестве оплаты коммунальных услуг, в кассу их не вносила, кассовые чеки не выдавала под предлогом сбоя в программе или поломки кассового оборудования. Бухгалтер, в свою очередь, систематически вносила в компьютерную программу заведомо ложные сведения о принятии платежей в завершенный и не подлежащий дополнительной проверке период бухгалтерского учета. Таким способом формировалась документация об отсутствии задолженности по лицевому счету.

Вину в совершении инкриминируемого деяния подсудимые не признали, ущерб управляющей компании не возместили.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил бухгалтера к наказанию в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кассиру назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. С обеих осужденных суд солидарно взыскал сумму причиненного преступлением ущерба.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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